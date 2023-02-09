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Более 220 млн руб. выделила Москва предпринимателям на обучение сотрудников с 2020 года

Предприниматели Москвы могут компенсировать расходы на обучение своих сотрудников. С 2020 г., за три года существования программы, город выделил малому и среднему бизнесу на эти цели 223 млн руб. В 2023 г. на субсидии направят 150 млн руб., сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программа предназначена как для компаний, так и для индивидуальных предпринимателей. В этом году Правительство Москвы выделит на субсидии 150 млн руб. Максимальная сумма на одного человека в год — 120 тыс. руб. Причем компенсацию можно получить за обучение сразу нескольких сотрудников», — сказала Наталья Сергунина.

Субсидия покрывает до 95% всей суммы, потраченной на обучение в рамках дополнительного и среднего профобразования. Заявка должна быть подкреплена документами. Еще одно условие — сотруднику необходимо проработать в компании минимум год с момента окончания учебы.

Программа распространяется на все профессии, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию, в том числе в сфере искусства и культуры, финансов и торговли, высоких технологий и других. Так развитие кадрового потенциала становится более привлекательным для малого и среднего бизнеса.

По словам работодателей — участников программы, их сотрудники, получившие новые знания и навыки, стали лучше справляться со своими должностными обязанностями, благодаря чему открыли для себя дополнительные карьерные возможности. А некоторые из них даже сменили направление деятельности в компании и стали работать над более крупными проектами.

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