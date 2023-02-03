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билайн открыл предзаказ на новую линейку смартфонов Samsung Galaxy

При оформлении предзаказа клиенты мобильного оператора смогут получить до 10 тыс. бонусных рублей на услуги связи. Точный размер бонуса зависит от выбранной модели устройства, но составляет не менее 6 тыс. бонусных рублей.

Цены на новую линейку Samsung Galaxy в билайне стартуют от 69990 рублей за базовую версию S23. Первая партия новинок Samsung сертифицирована производителем для стран Таможенного союза, это значит, что поддержка устройств будет оказываться во всех официальных сервисных центрах Samsung в России.

Старт продаж новой линейки Galaxy ожидается в середине февраля.

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