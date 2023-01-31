Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Четыре отчета по одному заявлению на региональном портале госуслуг

В Московской области запущена комплексная услуга «Лесные отчеты». При подаче одного заявления на региональном портале можно сдать четыре вида отчетности. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья мы объединили четыре лесных отчета в одну комплексную услугу. Теперь при подаче единого заявления в онлайн-форме можно выбрать сразу несколько видов отчетности. Далее нужно заполнить необходимую информацию и отправить заявку. Это займет не более 10 минут», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Жители и организации Московской области, которые занимаются заготовкой и переработкой древесины, ведением охотничьих хозяйств и другой деятельностью, связанной с использованием лесов, должны регулярно подавать соответствующие отчеты.

Это необходимо, чтобы защитить леса от пожаров, загрязнения и обеспечить их устойчивое воспроизводство.

Комплексная услуга «Лесные отчеты» предоставляется бесплатно на региональном портале. В рамках услуги можно сдать следующие виды отчетов: об охране лесов от пожаров, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об использовании лесов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Skype по-крупному обновился. Теперь он похож на Telegram

У HeadHunter появился собственный президент

Россиянам дадут госприложение для доносов на водителей в обмен на бонусы

Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса»

Экс-глава «Мегафона» купил крупную долю в HeadHunter за $147 млн

Чтобы спасти безграмотных пользователей, Microsoft заблокирует одну из главных «фишек» облачного Excel

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще