В Подмосковье в 2022 г. оказали более 6 млн цифровых госуслуг

За десять лет работы регионального портала в электронный вид переведены 273 государственные и муниципальные услуги. Только в 2022 г. оцифровано 50 услуг и сервисов, 138 оптимизировано, реализовано шесть комплексных услуг, 18 предоставляются в проактивном режиме. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Главные преимущества онлайн-сервисов – доступность, удобство и быстрота. Поэтому все больше жителей Подмосковья получают госуслуги в электронном виде. В 2022 г. на региональном портале было подано 6,1 млн заявлений. Это на 600 тыс. больше, чем в предыдущем», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В первую очередь в электронный вид переводятся социально значимые услуги. Среди них лидерство принадлежит услугам, связанным с образованием детей – более 850 тыс. онлайн-обращений за 2022 г. В апреле 2022 г. заработала первая цифровая услуга МФЦ – «Выписка из домовой книги». Сейчас она занимает второе место по популярности на регпортале: поступило более 719 тыс. обращений. На третьем – выдача и замена соцкарт жителя МО – 612 тыс. обращений.

На подмосковном портале зарегистрировано 8,8 млн человек, из них около 1 млн пользователей – предприниматели. Количество услуг, которые бизнес может получить онлайн, постоянно увеличивается.

Благодаря цифровизации в Московской области появились электронные карты для перевозчиков и цифровые субсидии для промышленников. В мае 2022 г. заработал первый в России комплексный сервис для онлайн-взаимодействия бизнеса с органами контроля. Сейчас оцифровано 13 ведомств, 34 вида надзора и 907 форм документов. На региональном портале контрольно-надзорные органы Подмосковья обработали уже более 8000 заявок.

Ежегодно портал госуслуг Московской области посещают порядка 31 млн человек. Чтобы стать пользователем портала, нужно иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее можно получить на федеральном портале госуслуг.