Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Завод «Белвино» перешел на «1С:ERP»

«Первый бит» перевел крупнейший ликеро-водочный завод Белгородской области с устаревшего профильного решения на современную «1С:ERP». Помимо переноса данных и воссоздания процессов, в новой системе исправили расчет себестоимости и автоматизировали формирование документов. Это снизило трудозатраты менеджеров по продажам на 70%.

В «Белвино» с 2006 г. вели учет в программе «1С:Предприятие. Ликероводочный и винный завод». В 2022 г. поддержку этой конфигурации прекратили, поэтому заводу нужно было подобрать себе более актуальное ПО и перейти в него без простоев в работе.

Вместе со специалистами «Первого бита» из Воронежа представители завода выбрали решение «1С:ERP». Сначала в нее перенесли и адаптировали все сложившиеся за 15 лет работы бизнес-процессы. Затем начали улучшать.

Из новых функций добавили платежный календарь, планирование и бюджетирование, ввели специальные документы для расчета потерь.

У многих клиентов завода свои индивидуальные условия и скидки. Раньше менеджеры рассчитывали их вручную, на что уходило много времени. Теперь все скидки рассчитываются учетной системой.

Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: «Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета»
Безопасность

Вкупе с автоматизированным экспортом данных из Excel, упрощением учета поступления активов и богатой базой шаблонов для документов эти нововведения экономят до 70% затрат каждого из менеджеров по продажам.

Еще один важный аспект проекта — корректный расчет себестоимости. В старой системе были большие проблемы с оценкой запасов, в системе часто образовывались отрицательные остатки, поэтому рассчитывать себестоимость было очень сложно. Теперь это исправили.

Проект проводился в сжатые сроки и без приостановки производства. Специалисты интегрировали систему с ЕГАИС и помогли сформировать первую квартальную отчетность.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил крупного провайдера Microsoft Azure

Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси»

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Авиакомпания «Россия» будет экономить на топливе после перехода на отечественное ПО

EPAM продает свой российский бизнес

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще