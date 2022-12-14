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билайн запустил коммуникационную платформу билайн now  

билайн запустил новую коммуникационную платформу билайн now. Она будет посвящена жизни компании: ее сотрудникам, технологиям, новым разработкам, инновациям, ESG, билайн университету и прочим проектам.

На сайте открыты шесть разделов: «Аналитика», «Продукты и решения», «Технологии», «Люди», «Новости региона» и «Устойчивое развитие». Каждый из них посвящен определенному направлению работы билайна и призван расширить представление о нем. На каждый из разделов можно подписаться, чтобы получать анонсы новых материалов.

На сайте также есть раздел для журналистов: для них создана специальная форма для запросов на комментарии и исследования. Чтобы получить к ней доступ достаточно авторизоваться на сайте с помощью сервиса Мобильный ID.

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна: «Мы решили, что нам необходимо, чтобы вся информация о компании была собрана в одном месте. Мы хотим создавать целостное и многогранное представление о том, что такое билайн и чем мы занимаемся помимо традиционного телекома. Конечно, здесь много будет и непосредственно про телеком, тарифы, акции и мобильные устройства. Но мы хотим больше рассказывать о том, кто и как меняет клиентский опыт наших абонентов, какой компания выглядит изнутри, какие талантливые и необычные люди, — дизайнеры и разработчики, — здесь работают и как много всего в один день происходит в билайне».

Подробнее о коммуникационной площадке можно прочитать в специальном блоге, приуроченном к ее запуску.

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