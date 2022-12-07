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Еще одну земельную услугу перевели в «цифру» в Подмосковье

На региональном портале появилась услуга «Установление публичного сервитута в целях размещения линейных объектов регионального значения». Подать заявление могут юридические лица. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Государственные сервисы должны быть максимально удобными для всех категорий граждан. Именно поэтому мы переводим в электронный вид как социально значимые услуги, так и услуги для бизнеса. На региональном портале можно получить уже 266 услуг онлайн», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком (объектом недвижимости). Публичный сервитут предназначен для общественных целей и устанавливается в интересах государства или жителей. Публичный сервитут может быть установлен на участке, например, для проведения тепловых и водопроводных сетей, систем газоснабжения, линий электропередач и сооружений связи, объектов ЖКХ. Кроме того, его могут использовать при строительстве и ремонте объектов транспортной инфраструктуры, а также при проведении инженерных работ.

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Безопасность

Услуга «Установление публичного сервитута в целях размещения линейных объектов регионального значения» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. В случае положительного решения результат в виде распоряжения об установлении публичного сервитута поступит в личный кабинет. Услуга бесплатная.

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