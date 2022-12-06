Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На региональном портале ускорили согласование проектов размещения инженерных коммуникаций

Согласовать планируемое размещение инженерных коммуникаций в зоне автомобильных дорог стало проще в Подмосковье. Услуга полностью переведена в электронный вид. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь согласовать проект прокладки инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог можно быстрее – за 10 рабочих дней вместо 30 календарных. Также до трех рабочих дней сократили срок согласования проекта размещения газопровода в рамках соцгазификации. Посещать ведомство не нужно, достаточно заполнить электронную форму заявления и приложить документы», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Проекты расположения в границах полос автомобильных дорог инженерных коммуникаций – систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, линий электропередач и связи, газопроводов – перед прокладкой, переносом или переустройством необходимо согласовывать.

Услуга «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций владельцем автомобильных дорог Мосавтодор» размещена на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы оформить ее, нужно заполнить электронную форму заявления и приложить документы: запрос о предоставлении услуги и проект прокладки инженерных коммуникаций. Результат в виде согласования проектного решения поступит в личный кабинет на региональном портале.

Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году?
Безопасность

Согласовать планируемое размещение инженерных коммуникаций могут те, кто ранее уже обращался за услугой «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» и получил согласие от учреждения. Оно содержит технические условия и требования при прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций. Эта услуга также доступна на региональном портале.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона

Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще