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Innostage усиливает свой центр разработки

Компания Innostage открыла центр разработки в Саратове. Новое представительство позволит Innostage усилить компетенции команды разработчиков, а также расширить собственные мощности. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Среди ключевых компетенций команды нового офиса — создание архитектуры ИТ-решений и оптимизация процесса разработки ПО. В структуре саратовского офиса выделено направление архитектуры, проектный офис, отделы разработки, тестирования и аналитики. Новая команда работает в тесной связке с коллегами из Казани. Они гармонично дополнили компетенции друг друга и вместе выступают «единым фронтом» — как в проектной работе, так и в части проводимых улучшений практик производства ПО.

«При создании саратовского центра мы преследовали цель быстрого расширения наших мощностей и усиления компетенций. Новая команда привнесла дополнительный опыт и “взгляд на практики разработки” — в части пресейла, архитектуры проработки решений, управления проектами и проектными командами разработки, процессов аналитики, тестирования и самого создания кода. Мы нацеливаемся на создание единой команды разработки с одинаковой и крайне эффективной культурой пресейла, архитектуры и производства, распределённой на два ресурсных центра», — отметил директор по производству Innostage Дмитрий Дроздиков.

Саратовский офис возглавил Владимир Щуковский, руководитель центра разработки информационных систем Innostage. Команда сейчас насчитывает 25 человек и продолжает расширяться.

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Innostage – российская ИТ-компания по обеспечению киберустойчивости бизнеса. Штат сотрудников насчитывает более 1000 человек. Ключевые направления деятельности Innostage: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП, разработка бизнес-решений, создание и поддержка ЦОД, построение и развитие ИТ-инфраструктур, Big Data.

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