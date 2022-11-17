Разделы

Цифровизация
|

Cloud4Y предоставил облачные ресурсы компании AdvantiX

AdvantiX — российская компания, занимающаяся разработкой, производством и поставкой полноразмерных промышленных компьютеров, отказоустойчивых систем CompactPCI и встраиваемых систем. AdvantiX разрабатывает вычислительную технику для всех секторов экономики и является технологическим партнером МЦСТ — производителя российского процессора «Эльбрус».

Для оптимизации внутренних бизнес-процессов компании требовались облачные решения. В частности, удалённые рабочие столы. Компанией, которая смогла предоставить эту услугу быстро и за разумные деньги, стал корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Обладая 13-летним опытом работы с облаками, провайдер имеет возможность предоставлять доступные и легко масштабируемые решения под запросы компаний разного уровня, а также госучреждений и некоммерческих организаций. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Cloud4Y сначала бесплатно предоставил тестовые ресурсы для оценки возможностей своего решения, а когда представители AdvantiX убедились в стабильной и комфортной работе на облачной платформе, был заключён полноценный договор о сотрудничестве. Позднее компьютерная компания стала активнее использовать облачную IaaS-инфраструктуру и виртуальные рабочие столы, увеличив объём потребляемых ресурсов.

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения
Поддержка ИТ-отрасли

В настоящее время AdvantiX продолжает пользоваться облачными решениями Cloud4Y по модели SaaS и IaaS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

ЦОДы вынесут на орбиту, чтобы спасти экологию Земли

«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

Власти форсируют создание многомиллиардного центра криптографии из-за геополитики

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще