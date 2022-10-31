«Диасофт» поможет банкам автоматизировать обслуживание зарплатных зачислений

«Диасофт» выпустит продукт «Обмен с зарплатными организациями» для автоматизации обслуживания зарплатных зачислений. Продукт войдет в состав платформы развития Digital Q.Consumer. Функциональность продукта позволит автоматически считывать реестры, присланные работодателями, производить операции для перечисления денежных средств на банковские счета сотрудников и создавать бухгалтерские документы по шаблону.

Обслуживание корпоративных клиентов в рамках зарплатных проектов требует от банков обработки большого объема данных в кратчайшие сроки, особенно когда количество реестров на зачисление кратно увеличивается в дни выплаты заработной платы.

Новый продукт позволит обрабатывать реестры на открытие счетов и выпуск карт по зарплатным проектам, а также непрерывно осуществлять обработку реестров и контроль зачислений не только заработной платы, но и командировочных расходов, расходов на представительские нужды, премий и других выплат.

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Продукт «Обмен с зарплатными организациями» разрабатывается в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке, что позволит достичь высоких показателей производительности в обработке записей реестров и легко адаптировать этот процесс под требования банка. Продукт может быть установлен в любой банковский ИТ-ландшатфт, независимо от используемой основной ИТ-системы.