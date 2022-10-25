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Wildberries вложил в скидки для покупателей 140 млрд руб. за девять месяцев 2022 года

За девять месяцев 2022 г. Wildberries предоставил россиянам субсидии на товары в виде скидок на общую сумму 140,3 млрд руб. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Наибольший объем инвестиций компании в снижение цен пришелся на III квартал 2022 года – 55,5 млрд руб.

Субсидии компании позволили предоставить покупателям дополнительные скидки на товары, в результате чего удалось сдержать общий рост цен на продукцию повседневного спроса в интернет-сегменте, а российские предприниматели – значительно увеличили свои продажи без изменения цен.

В III квартале 2022 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. изменение средних цен на социально значимые товары (продукты, детское питание, хозяйственные средства и др.) составило всего 5%, при этом цены на детское питание снизились на 2%, а на продукцию для новорожденных — на 4%. Наиболее значительно (-7%) стоимость товаров была снижена в категории техники и электроники, на технику для кухни — на 13%. Средняя цена в fashion-сегменте снизилась по итогам III квартала 2022 г. на 2%, а наиболее значительно на Wildberries подешевела обувь (-13%) и верхняя одежда (-8%).

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