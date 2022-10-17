«Билайн» запустил «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по ВОЛС»

Компания «Вымпелком» запустила «Агрегатор ресурсов для межоператорского взаимодействия по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС)» – портал на базе 1С, который предназначен для расширения партнерских программ по развитию оптической сети и получению прозрачных рыночных предложений от максимального количества участников рынка.

Программа обмена оптическими волокнами давно и широко используется крупными игроками и хорошо зарекомендовала себя для расширения оптической сети при уменьшении затрат. Агрегатор ВОЛС позволит выйти на дополнительные – локальные – рынки и привлечь к сотрудничеству партнеров из регионов.

Решение стало логическим продолжением платформы по аренде — продукта по размещению лотов на аренду каналов связи. Отличительной особенностью «Агрегатора ВОЛС» стало выделение в отдельный модуль лотов на оптику. Инициатор лота при размещении определяет тип будущей сделки — покупка, обмен, либо аренда оптических волокон в ВОЛС, а также указывает начальную, промежуточную и конечную точки. Партнер в своем ответе указывает коммерческие условия продажи, аренды и параметры будущего технического обслуживания.

Алгоритм подачи заявки выглядит так: «Вымпелком» размещает лоты, где указывает запрос на покупку, обмен или аренду ВОЛС. Партнеры, в свою очередь, предлагают свои коммерческие предложения на эти запросы.

Сергей Злобин, руководитель департамента развития транспортной сети «Вымпелкома»: «Привлечение существующих и поиск новых партнеров, как крупных магистральных, так и региональных, позволит значительно расширить периметр взаимодействия, увеличит возможности для модернизации транспортной сети, а партнерам предоставит новые точки для развития. Покупка, обмен или аренда оптических волокон являются эффективными инструментами для оптимизации капитальных затрат при неизменном росте объема потребляемого трафика и, как следствие, росте сети. В основе этой эффективности лежит то, что мы получаем не весь кабель за полную его стоимость, а только часть необходимую для развития сети в данном регионе».

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