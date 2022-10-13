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«Яндекс маркет» будет бороться с необоснованным завышением цен

«Яндекс маркет» начнет выявлять при помощи алгоритмов предложения на площадке с необоснованно завышенной ценой. Это поможет пользователям не переплачивать за товары на маркетплейсе и защитит добросовестных продавцов, которые сдерживают рост цен для покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Продавцы, которые не завышают цены, смогут получать больше просмотров на витрине маркетплейса по сравнению с теми продавцами, которые предлагают покупателям маркетплейса товары по существенно более высокой цене, чем в других каналах продаж.

При этом, как и раньше, «Маркет» не устанавливает требований к значениям цен, и финальную цену на конкретный товар определяет сам продавец с учетом множества факторов — своих затрат, запасов на складах, доступности, спроса с учетом сезонности и прогнозов, затрат на логистику и т.д. Алгоритмы будут выявлять карточки товаров, на которые цены необоснованно завышены именно для покупателей «Маркета».

Продавцы таких товаров будут получать оповещения. Устранив расхождение, они смогут продолжить продажи таких товаров на маркетплейсе в прежнем режиме. Новый механизм позволит защитить от переплат покупателей маркетплейса, которые привыкли совершать все покупки на одной площадке и для которых доступная цена является одним из ключевых факторов выбора, а продавцам поможет привлечь больше покупателей, а, значит, увеличить продажи.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

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