Cloud4Y предоставил IaaS и S3-хранилище «Айфото сервис»

ООО «Айфото сервис» занимается разработкой и продажей облачного решения для работы онлайн-магизнов полиграфической и сувенирной фотопродукции. Компания помогает создать интернет-магазин с нуля, даже не имея собственного полиграфического или фото-производства.

Загружаемый клиентами «Айфото сервис» фото- и видеоконтент должен быстро обрабатываться, долго храниться и быть доступным в любое время. Поэтому компания, ранее размещавшаяся у одного из иностранных облачных провайдеров, искала российскую альтернативу, способную предоставить быструю и производительную виртуальную инфраструктуру по разумной цене. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предложил наиболее привлекательные условия, предоставив нужную конфигурацию по модели IaaS. Бесплатный тестовый период помог компании оценить возможности облачной платформы и проверить ее в боевых условиях, так как Cloud4Y уже в тесте предоставил все необходимые ресурсы. В ходе миграции с зарубежной платформы на российскую инженеры Cloud4Y оказали комплексную поддержку техническим специалистам «Айфото сервис», благодаря чему миграция прошла штатно и без сбоев.

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В настоящее время инфраструктура «Айфото сервис» работает с использованием облачных мощностей Cloud4Y.