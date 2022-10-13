Разделы

Цифровизация Импортонезависимость Техника
|

Cloud4Y предоставил IaaS и S3-хранилище «Айфото сервис»

ООО «Айфото сервис» занимается разработкой и продажей облачного решения для работы онлайн-магизнов полиграфической и сувенирной фотопродукции. Компания помогает создать интернет-магазин с нуля, даже не имея собственного полиграфического или фото-производства.

Загружаемый клиентами «Айфото сервис» фото- и видеоконтент должен быстро обрабатываться, долго храниться и быть доступным в любое время. Поэтому компания, ранее размещавшаяся у одного из иностранных облачных провайдеров, искала российскую альтернативу, способную предоставить быструю и производительную виртуальную инфраструктуру по разумной цене. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предложил наиболее привлекательные условия, предоставив нужную конфигурацию по модели IaaS. Бесплатный тестовый период помог компании оценить возможности облачной платформы и проверить ее в боевых условиях, так как Cloud4Y уже в тесте предоставил все необходимые ресурсы. В ходе миграции с зарубежной платформы на российскую инженеры Cloud4Y оказали комплексную поддержку техническим специалистам «Айфото сервис», благодаря чему миграция прошла штатно и без сбоев.

5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант
Поддержка ИТ-отрасли

В настоящее время инфраструктура «Айфото сервис» работает с использованием облачных мощностей Cloud4Y.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

В России будет собственный GitHub. Его построят за полтора года

Минцифры выпустило положение о «Гостехе». В нем сдержатся новые подходы к созданию ГИС

Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков

Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет

Более 40 изобретений получили золотые медали первого международного форума IN’HUB

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября