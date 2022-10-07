«Биофорте-лаб» перешла на электронный архив в биотехнологических исследованиях

«Биофорте-лаб», занимающаяся научными исследованиями и разработками в области биотехнологий, перешла на электронный документооборот с использованием электронного архива «Этлас». Об этом CNews сообщили представители компании «Этлас».

Научные исследования — довольно специфическая область деятельности. Многие полагают, что ученые заняты исключительно построением гипотез и постановкой опытов, а в такой работе нет места формальностям и регламентам. Это ошибочное мнение. Научная работа — это всегда документирование полученных результатов по строгим стандартам.

«Биофорте-лаб» занимается научными исследованиями и прикладными разработками. Чтобы упростить работу с документацией и сделать ее эффективнее, руководство лаборатории приняло решение внедрить систему электронного архива. Выбор пал на электронный архив «Этлас» версии 6.6. Сопоставив имеющиеся на рынке предложения, специалисты лаборатории отметили сразу несколько преимуществ программного обеспечения «Этлас», в том числе: простоту установки программы, гибкие настройки, возможность расширения функциональности архива с помощью различных подключаемых модулей, регулярность обновлений программного обеспечения, эффективную техническую поддержку.

Окончательное решение о покупке лицензии было принято после нескольких консультаций с разработчиком ПО. На основании технического задания специалисты техподдержки «Этлас» провели установку и настройку системы: обследовали существующий бумажный архив «Биофорте-лаб», зарегистрировали в системе учетные записи пользователей, сформировали группы пользователей, создали структуру архива с распределенными правами доступа для разных пользователей и их групп. Также сотрудники завели в систему необходимые справочники, сформировали несколько карточек для различных типов документов, настроили правила автоматического именования, нумерации и размещения документов и сформировали несколько отчетов.

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Вся работа выполнялась специалистами «Этлас» удаленно. Сведения об имеющемся архиве собрали с помощью анкет, которые заполнили сотрудники «Биофорте-лаб». После установки программного обеспечения и первичной настройки была выполнена адаптация системы к специфике документооборота «Биофорте-лаб».

Важной частью внедрения электронного архива стало обучение администратора системы и инструктаж пользователей. Эту работу специалисты техподдержки «Этлас» также провели удаленно. Они описали возможности системы для документооборота, на примерах продемонстрировали ее работу, рассказали о подключаемых модулях, с помощью которых при необходимости функционал системы можно расширить.