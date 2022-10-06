Платформа Digital Q.MessageHub поможет автоматизировать учет бизнес-сообщений и процессы их обмена

Платформа Digital Q.MessageHub поможет автоматизировать учет бизнес-сообщений и процессы их обмена, сообщили CNews представители «Диасофт».

По мере развития и усложнения ИТ-ландшафта организации сталкиваются с трудностями в администрировании систем. Увеличение количества источников бизнес-сообщений разного формата вынуждает организации использовать множество механизмов для загрузки и выгрузки сообщений. При этом каждый ИТ-продукт, как правило, требует особого подхода к работе с бизнес-сообщениями, что затрудняет отслеживание цепочки их обработки.

Учитывая потребность организаций в автоматизации процессов обмена бизнес-сообщениями и контроле процессов, компания «Диасофт» предлагает технологическую low-code платформу Digital Q.MessageHub. Платформа автоматизирует обмен бизнес-сообщениями разного формата с различными источниками и приемниками, регистрирует и ведет учет бизнес-сообщений, хранит исходные данные и предоставляет разграниченный доступ к ним, осуществляет оркестрацию и сквозное протоколирование процессов обработки бизнес-сообщений.

Инструменты платформы Digital Q.MessageHub обеспечивают высокую скорость загрузки и выгрузки сообщений благодаря распределенному обмену между форматами и горизонтальному масштабированию, гибкую маршрутизацию сообщений для реализации сложных процессов обработки сообщений. Кроме того, есть возможность произвести смену версии формата без остановки процесса обработки – в одном контуре платформы можно реализовать работу с несколькими версиями одного формата сообщений, смена версии не несет риска регрессии смежных продуктов. Также есть полноценный доступ к исходным данным – исходные, неизменяемые сообщения доступны для чтения прикладным приложениям. Безопасность сообщений обеспечена не только на уровне инфраструктуры, но и на уровне межсервисного обмена. Есть гибкая настройка процессов обмена сообщениями – легкая адаптация решений к изменениям формата сообщений и потребностям бизнеса.

Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? Инфраструктура

«Платформа Digital Q.MessageHub – это единая точка входа для бизнес-сообщений из разных источников данных в разных форматах. Централизованный учет бизнес-сообщений и унифицированные механизмы их обработки упрощают разработку и администрирование прикладных бизнес-решений, снижают расходы. Функционал платформы Digital Q.MessageHub используется в новых программных продуктах компании "Диасофт". Также платформа доступна как отдельный продукт для использования в любой сфере деятельности – микросервисная архитектура позволяет встроить платформу Digital Q.MessageHub в любой ИТ-ландшафт», – отметил Дмитрий Демьянов, архитектор технологической платформы Digital Q.MessageHub компании «Диасофт».