«Диасофт» поможет автоматизировать аналитический учет ценностей и контроль их перемещения в банке

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности продукта «Учет движения ценностей», который входит в состав платформы развития Digital Q.Consumer.

Продукт предназначен для ведения аналитического учета различных видов ценностей банка. Он обеспечивает централизованный контроль перемещения ценностей как внутри банка и его структурных подразделений, так и за его пределами. Перечень видов ценностей, которые доступны к учету, постоянно дополняется. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные функции «Учета движения ценностей»

Регистрация и редактирование операций по оприходованию ценностей в хранилище, перемещению между хранилищами, выдаче ценностей из хранилища в подотчет. Поэтапное выполнение операций по передаче ценностей от одного уполномоченного работника к другому. Печать акта излишков/недостач и описей на передаваемые ценности. Подтверждение приема ценностей уполномоченными лицами. Автоматическое формирование операции с ценностями на излишек/недостачу, обнаруженную при приеме ценностей. Ведение и обновление справочника хранилищ и мест хранения ценностей. Настройки и ведение справочника видов ценностей в разрезе филиалов, мест хранения, ответственных лиц, видов ценностей, серий и номеров ценностей, с которыми работает банк. Автоматическое обновление реестра ценностей банка при проводке платежных документов, оформлении операций с наличной валютой и чеками.

Антон Шебалкин, архитектор платформы развития Digital Q.Consumer департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт»: «Конкретное место хранения и материально-ответственное лицо за хранение ценностей определяются внутренним распорядительным документом кредитной организации. Если заготовки хранятся вне хранилища ценностей под ответственностью уполномоченного сотрудника, учет приема и выдачи ведется в журнале произвольной формы. При этом за процесс движения ценностей отвечают разные специалисты. Процессы не централизованы, отсутствует система, которая помогла бы выяснить актуальное местонахождение ценности и кто именно отвечает за ее хранение. Это, к примеру, может приводить к различным ошибкам и увеличению времени доставки платежных карт получателям. Продукт “Учет движения ценностей” поможет решить эти проблемы».

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Использование продукта от компании «Диасофт» позволяет повысить эффективность управления процессами движения ценностей и оформления соответствующих операций за счет их автоматизации. С помощью продукта можно в онлайн режиме контролировать остатки ценностей по местам их хранения и ответственным лицам, по видам, номерам и сериям ценностей.

Продукт «Учет движения ценностей» создан в микросервисной архитектуре, что обеспечивает его высокую производительность и линейную масштабируемость с учетом потребностей бизнеса, а также непрерывность работы без технологических окон. Средства исполнения бизнес-процессов позволяют осуществлять постоянный мониторинг производительности. «Учет движения ценностей» может быть легко интегрирован с продуктами от компании «Диасофт» и решениями других вендоров.