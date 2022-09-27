Заявление «Авито» о расширенном списке Минцифры
Компания «Авито» выпустила заявление в связи со списком специальностей для ИТ и связи, опубликованным вчера Минцифры. Приводим это заявление без изменений.
Друзья, добрый день!
Все внимание ИТ-индустрии и каждого ее сотрудника вчера было приковано к эфиру Минцифры по расширенному списку специальностей для ИТ и связи. Мы хотим объяснить, почему это так важно для нашей отрасли.
- Бесценно, что коллеги из Минцифры так тщательно разбираются в ситуации, хорошо понимают, что делают, и столько сил вкладывают в сохранение и развитие российской ИТ-индустрии.
- Наша компания состоит из более чем 5 тысяч человек, большая часть из них — ИТ и около-ИТ команды, без которых создание и развитие такого сложного продукта, как «Авито», невозможно. Здесь нет и не было лишних экспертиз. Все процессы завязаны друг на друга и должны работать как отлаженный механизм.
- Современная ИТ-компания — это не только написание кода. Это поддержка пользователей, модерация, безопасность, дизайн, продвижение продуктов, юридическое и финансовое сопровождение этих процессов.
- ИТ-компании всегда конкурировали друг с другом за поиск и удержание менеджмента, который может управлять такой сложной структурой.
- Очень важно, чтобы все эти нюансы были учтены при принятии решений о квотах и бронях.
- В условиях ограничения доступа населения и бизнеса к внешним информационным ресурсам и технологиям, важно, чтобы отечественные технологические компании могли оперативно и эффективно их заместить.
- Мы уже научились достаточно успешно это делать собственными продуктовыми решениями и командами, обеспечивая высокий уровень сервиса для наших граждан.
- Принципиально важно, чтобы ИТ-отрасль сберегла инженерную школу и сохранила ее преемственность. Но современный продукт не может быть успешным без его грамотной интеграции и качественной поддержки. Для этого необходимо, чтобы отрасли были доступны не только те высококвалифицированные кадры, которые умеют создавать современные технологические продукты, но и те, кто помогает ими управлять, поддерживать и развивать отечественный массовый сервис как лучший в мире.
- Самое главное сейчас во всем разобраться. Поэтому мы создали внутри компании координационный центр по информированию сотрудников, привлекли HR, юристов, консультантов, которые в настоящий момент могут предоставить актуальные и достоверные сведения.
- Мы видим все усилия коллег из Минцифры, которые так тщательно разбираются в текущей ситуации и всячески стараются учитывать интересы не только отрасли, но и каждого ее специалиста.
Команда «Авито»