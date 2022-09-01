Исследование НИУ ВШЭ: зарплата выпускников образовательных онлайн-платформ увеличивается более чем на треть

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) провел независимое исследование оценки эффективности онлайн-образования. Исследователи НИУ ВШЭ разработали методологию, с помощью которой проанализировали достижение образовательных целей пользователями онлайн-курсов. Исследование охватило выпускников Skillbox 12 наиболее востребованных ИТ-специальностей.

Согласно результатам, 93% опрошенных считают, что онлайн-образование помогло им реализовать поставленную карьерную цель. 84% пользователей из числа нашедших работу нашли ее по специальности, которую изучали на образовательной платформе. При этом 85% из числа трудоустроившихся по найму нашли работу в течение 3 месяцев после завершения курсов, тогда как 55% достигли этого ещё в процессе обучения. Заработная плата у выпускников, нашедших работу в новой профессии, увеличилась в среднем на 38% за полгода после завершения обучения.

По данным опроса респондентов выяснилось, что основная цель обучения россиян на цифровых образовательных платформах − найти работу в новой профессии, так ответили 66% анкетируемых. 13% начали обучение, чтобы улучшить навыки для работы на фрилансе. 7% хотели найти другую работу, оставаясь в текущей профессии, а 6% − получить новые знания и навыки для развития собственного проекта или бизнеса. Остальные цели обучения, например, получить повышение или перейти на смежную должность, оказались менее распространёнными (менее 7%).

К моменту опроса 73% выпускников образовательных программ достигли поставленных карьерных целей, в пределах полугода доля достигших целей составила 65%.

Среди тех, кто хотел найти работу в новой профессии и начал ее поиски, 70% нашли работу к моменту опроса, 65% − в течение полугода после завершения обучения. Большинство (84%) из числа нашедших работу нашли ее по специальности, которую изучали на образовательной платформе.

Только 7% выпускников потребовалось более полугода, чтобы найти новую работу по найму. 78% респондентов в момент опроса продолжали работать в тех компаниях, в которые они трудоустроились в момент обучения или после.

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69% выпускников отметили, что в пределах полугода после обучения начали применять новые знания и навыки, полученные в обучении, в работе на фрилансе. 85% респондентов использовали полученные навыки для развития собственного бизнеса. 76% выпускников, ставивших целью улучшить рабочий процесс на текущей работе, отметили, что получили новые задачи и проекты в пределах полугода после завершения обучения.

При оценке карьерных изменений, которые произошли с выпускниками после обучения было выявлено, что 74% анкетируемых стали чувствовать себя увереннее, выполняя рабочие обязанности. У 78% прибавилось интересных обязанностей, задач и проектов. 67% отметили, что используют на работе знания и навыки, полученные в процессе обучения, а также ощущают себя частью сообщества людей из профессии, которую они осваивали. 93% опрошенных считают, что обучение на образовательной платформе помогло им реализовать поставленную карьерную цель.

Заработная плата выпускников образовательной платформы, которые сменили профессию, повысилась: в среднем при переходе на новую работу их доход стал выше на 22%, а спустя полгода после обучения — на 38%. У тех, кто достиг иной цели обучения (например, увеличения производительности на работе, смены должности или повышения), рост заработной платы через полгода после обучения вырос в среднем на 16%.

Увеличение доходов выпускников происходило вне зависимости от пола, возраста и профиля высшего образования. Различия определялись тем, какой образовательный трек проходили учащиеся на платформе, а также местом жительства опрошенных. Наибольший прирост был выявлен среди респондентов, проживающих не в столичных городах. При этом прирост дохода у выпускников без высшего образования значительно выше по сравнению с теми, у кого оно есть (76% против 33%). То же касается и имевших ранее опыт работы в ИТ (70% против 35%).