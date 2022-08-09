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100 тыс. проверок объектов культуры Подмосковья проведено в «цифре»

Состояние библиотек, театров, музеев, образовательных учреждений сферы культуры и культурно-досуговых учреждений в Московской области контролируют в «цифре» с помощью мобильной платформы «Проверки Подмосковья» с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За это время исполнители провели 100 тыс. проверок. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

«Проверку проводят сотрудники учреждений культуры по специальному чек-листу в мобильном приложении “Проверки Подмосковья”. Особое внимание уделяется состоянию входных групп и ограждений, чистоте территории. Лидером по числу проведенных проверок в “цифре” стал Одинцовский городской округ», – отметила Надежда Куртяник.

Всего под цифровой контроль взяты более 7700 объектов культуры. Проверку проводят 2500 исполнителей. Результаты их работы отправляются на контроль к модераторам – сотрудникам министерства культуры и туризма Московской области. Если модераторы найдут нарушения, то возвращают задание исполнителю на доработку.

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Приложение «Проверки Подмосковья» появилось в 2017 г. С его помощью контролируется содержание подъездов в многоквартирных домах, состояние детских площадок, парков, качество питания в школах, состояние соцучреждений и т.д. Благодаря приложению ответственные исполнители могут оперативно исправлять недочеты в работе до появления обращений жителей.

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