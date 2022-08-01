Количество вакансий в информационной безопасности и защите информации увеличилось на 96%

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели анализ по рынку труда в IT в сегментах информационной безопасности (ИБ) и защите информации и выяснили, как в июле 2022 г. изменился спрос на специалистов из этих сфер по отношению к году и двум годам ранее, а также на какие зарплаты могут рассчитывать профильные специалисты в ИБ.

По данным исследовательского центра SuperJob, вакансий в сфере информационной безопасности и защиты информации с февраля по июль 2022 г. в целом по России стало больше на 96% (в аналогичные периоды 2021 и 2019 гг. число вакансий увеличивалось, но не столь значительно: на 10-12%). Количество резюме с февраля по июль 2022 г. снизилось на 5%. Рынок труда сейчас находится на стороне соискателя. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Как отмечают аналитики SuperJob, прирост заработных плат с февраля по июль 2022 г. в целом по ИТ-сфере составил 8,7%. Заработные платы в сфере информационной безопасности растут более быстрыми темпами.

Например, в июле 2022 г. средняя (медианная) рыночная фиксированная заработная плата в месяц на руки, после уплаты налогов у руководителя отдела информационной безопасности в Москве составляет 300 тыс. руб., а максимальная – 500 тыс. руб.

Для сравнения: в феврале 2022 г. эти значения равнялись 270 тыс. руб. и также 500 тыс. руб. соответственно. Прирост средней рыночной заработной платы с февраля по июль 2022 г. для управленцев в ИБ составил 11,1%.

Средняя (медианная) зарплата специалиста по информационной безопасности в Москве в июле составляла 180 тыс. руб., а максимальная – 300 тыс. руб.. В феврале 2022 г. же специалисты в ИБ в среднем получали в месяц на руки, после уплаты налогов 270 тыс. руб. Таким образом, прирост средней рыночной заработной платы для таких сотрудников на рынке труда с февраля по июль 2022 г. в столице составил 12,5%.