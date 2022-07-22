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«Почта России» протестировала роботов для ускорения курьерской доставки

«Почта России» проверила эффективность роботизации при сортировке экспресс-отправлений. Это часть пилотного проекта по оценке производительности роботов на разных участках логистики. Благодаря использованию технологии стоимость обработки заказов снижается до четырех раз, а скорость возрастает до восьми раз. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Внедрение роботов в производственный процесс уменьшает нагрузку на сотрудников и повышает скорость сортировки. Традиционно человек сам ходит к ячейке, чтобы поместить в нее отправление. В таком формате он может обрабатывать в среднем два-три отправления в минуту. Благодаря новой технологии сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладет посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод. В нем записаны адрес и индекс, которые определяют, с каким курьером отправление поедет дальше. После этого система дает команду выгрузить посылку в нужную ячейку. Далее отправления идут в курьерскую доставку по городу. В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15-18 посылок в минуту. Кроме того, роботы передвигаются по специальному покрытию на пандусах, что снимает необходимость технологической и дорогостоящей обработки пола.

«Курьерская доставка особенно чувствительна к скорости, поэтому оптимизация времени на каждом из ее этапов позволит повысить удовлетворенность клиентов нашими услугами. Тестируя и анализируя различные инструменты роботизации в наших логистических процессах, мы сможем понять, где технологии помогут нам построить максимально эффективную и предсказуемую логистику. Мы уже провели успешный пилот по роботизации фулфилмента, после которого выбираем локацию, где уже развернем промышленную эксплуатацию», – сказал Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике «Почты России».

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Центры обработки данных

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АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, объединяющая 310 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 38 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.

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