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Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» превысила 6 млрд рублей

Объем выручки компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в I квартале 2022 г. увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и превысил 6 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем выручки резидентов особой экономической зоны Москвы за первые три месяца 2022 г. превысил 6 млрд руб. В январе – марте 2021 г. он составил 5,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., когда предприятия ОЭЗ заработали 4,4 млрд руб., текущий показатель увеличился на треть», – сказал Владимир Ефимов.

На данный момент резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» является 91 компания. Среди них – 32 производителя микроэлектроники, которые стали лидерами по росту выручки, ее объем в I квартале 2022 г. составил 2,5 млрд руб.

«Выручка предприятий кластера медицинского оборудования и биофармы за первые три месяца текущего года почти сравнялась с объемом продаж предприятий микроэлектроники: она достигла 2,4 млрд руб. Среди лидеров также оказались производители информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно заработали более 1 млрд руб.», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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«Удобная инфраструктура, логистика и экономические преимущества, которые получают предприятия благодаря статусу резидента особой экономической зоны столицы, помогают компаниям эффективно направлять инвестиции в производство и увеличивать число сотрудников», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

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