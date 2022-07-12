Softline и eXpress объявили о начале сотрудничества

Разработчик корпоративной платформы eXpress и глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации Softline объявили о начале сотрудничества. Компании объединят усилия по дистрибуции, внедрению и технической поддержке корпоративного сервиса

Ключевыми направлениями работы Softline являются цифровая трансформация и информационная безопасность. Компания обладает объемным портфелем решений, которые обеспечивают работу корпоративных клиентов в условиях цифровой экономики. Сотрудничество с платформой eXpress открывает для Softline новые возможности развития экспертизы в корпоративных коммуникациях.

Благодаря соглашению eXpress расширит зону распространения продукта, а также получит надежного партнера, который может не только продвигать решение, но и выполнять задачи по интеграции продукта с другими сервисами заказчиков, внедрению платформы в ИТ-инфраструктуру, а также оказывать сервисную поддержку.

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«eXpress сегодня закрывает все потребности бизнеса в коммуникации, что особенно актуально в сложившейся на рынке ситуации. Мы видим перспективы корпоративной платформы и уверены, что развитие совместного бизнеса позволит нам и нашим партнерам в решении задач цифровой трансформации. Это стратегическое партнерство дает российскому бизнесу новые возможности корпоративной коммуникации без рисков», – сказал Кирилл Винокуров, руководитель направления департамента развития вендорских облачных решений Softline.