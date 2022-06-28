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VK Company Limited: изменение в совете директоров

VK Company Limited объявляет об изменении в Совете директоров — назначении нового исполнительного директора.

В совет директоров VK вошел Антон Мальгинов: он занял должность исполнительного директора. Об этом CNews сообщили представители VK.

Антон Мальгинов с 2010 г. является руководителем юридического департамента VK. На позиции исполнительного директора он сменил Владимира Габриеляна.

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VK – российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 90% аудитории Рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, заказывать еду и решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

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