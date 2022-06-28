«Астра» запустила базу знаний для клиентов

Группа «Астра», объединение юридически независимых российских разработчиков ПО, запустила новый ресурс для всех пользователей своих программных продуктов — базу знаний. Это структурированный сборник инструкций, практических советов и ответов на вопросы, возникающие в процессе работы с ОС Astra Linux и другими ИТ-решениями вендора.

Использование базы знаний обеспечивает сразу несколько важных преимуществ и для ее аудитории, и для компании. Пользователи могут в любой момент получить актуальную и полную информацию, не тратя время на обращения в техническую поддержку и ожидание ответа специалиста. Все нужные знания собраны в одном месте, они достоверны, актуальны и полезны, при этом все статьи приведены к единому стандарту, чтобы в базе знаний было легко ориентироваться. Эксперты разработчика на регулярной основе будут проводить их аудит с точки зрения актуальности и полноты, после чего оперативно обновлять или дополнять информацию, в том числе при появлении обращений клиентов с вопросами, ответы на которые еще не опубликованы.



Для удобства пользователей сотрудники группы «Астра» реализовали цикл обратной связи. Все пожелания рассматриваются, и на их основе выстраивается работа по улучшению ресурса.

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«Польза от базы знаний очевидна и для тех, кто привык сам находить решение вопросов, и для клиентов, которые не имеют опыта работы с Linux-подобным ПО и поэтому предпочитают живое общение со специалистом техподдержки, — рассказывает Ярослав Богомолов, директор дивизиона внедрения и сопровождения ГК «Астра». — Таких пользователей сейчас очень много, так как идет массовый переход организаций на российские технологии, и чем активнее будет задействоваться база знаний, тем больше ресурсов мы сможем выделить для консультирования по телефону, почте. И в итоге качество и скорость обслуживания по этим каналам повысятся. Кроме того, сейчас мы расширяем штат, и благодаря базе знаний обучение и адаптация новых сотрудников будут проходить быстрее. Мы планируем активно развивать базу знаний и уже наметили ряд улучшений, а в дальнейшем надеемся расширить этот список, получив обратную связь от пользователей. Именно такой комплексный подход отличает современную клиентоориентированную компанию-лидера российской ИТ-индустрии».