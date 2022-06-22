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Treolan – новый стратегический партнер «Сонорусс»

Компания «Сонорусс» авторизовала широкопрофильного ИТ-дистрибутора Treolan (входит в группу «Ланит») на поставку и реализацию профессионального звукового оборудования L-Acoustics на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания L-Acoustics – производитель акустических систем, усилителей, процессоров и программного обеспечения для 3D-моделирования и управления в единой системе звукоусиления.

Алексей Власов, руководитель коммерческого отдела компании «Сонорусс» о стратегическом партнерстве с Treolan: «Мы формируем партнерский портфель “Сонорусс” таким образом, чтобы закрывать любые потребности в развитии нашей компании. Сотрудничество с Treolan позволит нам эффективнее продвигать системы L-Acoustics на территории России».

«Активно развивая направление ProAV, мы ориентируемся в первую очередь на представление нашим партнерам самых лучших решений. Сотрудничество с “Сонорусс” - важный шаг для решения поставленных целей и расширения продуктового портфеля», — отметил Сергей Шаповалов, руководитель направления ProAV-решений в Treolan.

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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