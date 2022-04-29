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Москва компенсирует предпринимателям часть затрат на обучение сотрудников

В Москве с сегодняшнего дня до 15 июля 2022 г. включительно будут принимать заявки на субсидии на профессиональную подготовку сотрудников. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Столичные компании и индивидуальные предприниматели могут возместить часть расходов по договорам об образовании. Компенсация распространяется на обучение, которое началось с 1 января 2021 г.

«Москва продолжает поддерживать работодателей. Обучение и повышение квалификации сотрудников — важная составляющая развития бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В прошлом году по этой программе было выделено около 47 млн руб.», — сказала Наталья Сергунина.

Размер субсидии составляет до 95% от затрат на одного сотрудника, но не более 120 тыс. руб. за год обучения. При этом сумма на одну компанию не должна превышать 10 млн руб. Поддержку могут получить московские предприятия, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели на обучение своих работников, с которыми заключены трудовые договоры.

Субсидии распространяются на все направления, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию, в том числе в сфере гуманитарных и естественных наук, экономики и управления. Компенсировать также можно часть затрат на повышение квалификации и профессиональную переподготовку.

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