Как дистанционное обучение влияет на здоровье детей

Дистанционное обучение плотно вошло в жизнь детей. Абсолютно каждый ребенок столкнулся с проблемами во время длительной учебы из дома. Количество преимуществ такого формата обучения соответствует количеству угроз здоровью и сложностям, которые возникают у детей. Об этом CNews сообщили представители Zepter.

Падение иммунитета

Дистанционное обучение ведет к нарушению иммунной защиты организма, что выливается в изменении режима сна. Стресс, часто появляющийся у ребенка во время дистанционного обучения, также влияет на сбои в организме. Количество эмоциональной нагрузки увеличивается, тогда как физическая резко уменьшается. В связке со сбитым режимом сна это приводит к сильным ударам по состоянию иммунитета.

Проблемы со зрением во время дистанционного обучения

Дистанционное обучение предполагает работу педагога и учеников в режиме онлайн. Отсутствие взгляда вдаль, постоянное близкое расположение монитора приводит к перенапряжению цилиарной мышцы и целому каскаду изменений в зрительной системе глаза.

Отсутствие физической активности

Одним из самых главных недостатков дистанционного обучения является практически полное отсутствие физической активности. Находясь целый день перед экраном, ребенок лишается возможности длительной ходьбы. Банальный путь от дома до места учебы уже может считаться прогулкой на свежем воздухе, которая необходима для здоровья ребенка. Снижение физической активности также влечет за собой эмоциональную усталость и снижает вовлеченность в обучение, негативно сказывается на настроении и общем здоровье.

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