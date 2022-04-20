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VK запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт Вконтакте»

VK запускает программу помощи малому и среднему бизнесу, чтобы предприниматели могли успешно развивать свое дело в интернете. «Быстрый старт Вконтакте» включает дополнительные меры поддержки МСП: органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой. Об этом CNews сообщили представители VK.

Программа поможет быстрее и проще начать привлекать новых клиентов и увеличивать продажи в новых условиях.

«Соцсети стали ключевыми каналами для развития малого и среднего бизнеса. Простые инструменты помогают общаться с клиентами, рассказывать о своем деле широкой аудитории, привлекать новых покупателей, проводить оплату и подключать доставку. При этом мы понимаем, что многим предпринимателям пришлось запускать новые площадки или переносить все активности на доступные ресурсы. Чтобы помочь им освоиться и укрепить свои позиции ВКонтакте, мы запустили дополнительные меры поддержки. Уверены, что помощь в продвижении, расширенные инструменты и консультации специалистов позволят добиться большего успеха в соцсети», – сказал Юрий Федорчук, руководитель монетизации электронной коммерции VK.

Ежемесячная аудитория «Вконтакте» впервые превысила 100 млн пользователей в мире. Предприниматели стали активнее развивать бизнес в соцсети: за март более 600 тыс. МСП начали вести свое дело «Вконтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса. Например, за месяц более 280 тыс. сообществ стали использовать «Магазин Вконтакте» для продажи своих товаров и услуг.

В «Быстром старте Вконтакте» можно выбрать одну из двух опций программы: «Базовую» и «Максимальную». «Базовая» позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. «Максимальная» опция увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах «Вконтакте», включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети.

«Быстрый старт Вконтакте» продлится три месяца.

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