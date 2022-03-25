Покупатели увидят на «Яндекс Маркете» фирменные магазины брендов

Бренды, которые работают с «Яндекс Маркетом», теперь могут отметить значками на сервисе собственные магазины и доверенных продавцов своих товаров. Это как галочки проверенных аккаунтов в соцсетях: значки подскажут покупателям, что продавцы торгуют на маркетплейсе официальными товарами производителей. А магазинам «галочки» помогут привлечь больше покупателей и, значит, увеличить продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Бренды могут добавить в карточки товаров значки двух типов. Один означает, что товары продает сам производитель, а другой — что ими торгует официальный магазин-партнер бренда. Выдать магазину значок бренд может через личный кабинет на «Маркете».

Сервис продолжит развивать инструменты, которые помогут производителям и их партнерам увеличить продажи. Сейчас в личном кабинете на «Маркете» бренд может посмотреть, какие магазины торгуют его товарами на сервисе, увидеть отзывы покупателей, настроить рекламу на маркетплейсе и сделать многое другое.

Теперь производители могут также посмотреть в личном кабинете, сколько всего их товаров было продано на маркетплейсе. Это позволяет брендам увидеть всю воронку продаж — от показа товара покупателю до получения заказа.

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«Яндекс Маркет» — сервис для покупок, который продает больше 25 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» удобно торговать — к нему подключились уже почти 24 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».