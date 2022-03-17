Центр «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей

Столичный центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ приглашает всех желающих освоить soft skills, или так называемые гибкие навыки. Участников ждут тренинги по управлению командой, продуктивной коммуникации и выступлению перед публикой.

«Онлайн-курс пройдет с 17 марта по 7 апреля. В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества, набрать штат и мотивировать сотрудников. Обучение бесплатное, для участия нужно предварительно зарегистрироваться», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, подобный курс уже проводили в прошлом году — он был популярен у пользователей сети. Теперь программу решили дополнить и набрать новый поток слушателей.

Онлайн-курс «Ключевые soft-навыки для успешного бизнеса» включает в себя четыре вебинара. Все занятия начинаются в 17:00. По окончании обучения всем участникам вышлют электронный сертификат.

На первом вебинаре, который состоится 17 марта, участникам расскажут, как развить предпринимательское мышление, предвидеть потребности покупателей и создавать новые продукты.

На втором занятии 24 марта учебная группа разберет стили менеджмента, сформулированные израильским и американским писателем и бизнес-консультантом Ицхаком Адизесом. Слушатели узнают, почему тип управления командой необходимо выбирать в зависимости от этапа ее развития. В том числе преподаватель подскажет, как оценить личность соискателя еще на собеседовании.

На заключительных занятиях речь пойдет о продуктивной коммуникации с партнерами, сотрудниками и клиентами. Без нее невозможно создать условия для масштабирования бизнеса. Как сплотить коллег и провести активное совещание, в котором каждый принимает участие? Об этом и многом другом расскажут 7 апреля.