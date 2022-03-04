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«Либерум навитас» быстро переведет данные и сервисы отечественных компаний из зарубежных в российские облака

Компания «Либерум навитас» – российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры – предлагает отечественным предприятиям быстрый и безболезненный перевод корпоративных данных и сервисов в российские облачные инфраструктуры. При этом «Либерум навитас» обеспечит безопасную выгрузку, обработку и перенос информации с зарубежных платформ, которые могут оказаться недоступными в связи с санкционными ограничениями. Об этом CNews сообщили представители «Либерум навитас».

Собственные мощности компании «Либерум навитас» и ее партнерской сети позволяют практически без ограничений предоставить отечественному бизнесу возможность беспрепятственного использовать свой корпоративный контент. Подчеркнем, что возможность быстро решить задачу по возвращению любых, в том числе критически важных информационных ресурсов на территорию России, обусловлена точной детальной проработкой концепции создания Федеральной сети ЦОД, а также экспертными знаниями и опытом работы специалистов компании со всеми основными мировыми публичными и частными облаками. Сегодня «Либерум навитас» и ее партнеры на всей территории страны полностью готовы обеспечить такой переход.

Изначальная нацеленность на обеспечение безопасного хранения и работы с данными является приоритетом национальной инфраструктуры ЦОД, призванной реализовать интересы государства и бизнеса при работе с информацией. Компания отмечет, что имеющегося парка оборудования и компетенций отечественных поставщиков облачных услуг вполне достаточно для того, чтобы решить текущие ИТ-задачи нашей страны, выработать единую стратегию функционирования и развития, наладить новые глобальные деловые связи, – и, прежде всего, на внутреннем рынке.

В этой связи «Либерум навитас» обращает особое внимание, что именно фундаментальные инфраструктуры, чья задача сегодня – гарантировать стабильность экономики при любых обстоятельствах, – являются стратегическим объектом инвестирования, причем не только со стороны дружественного венчурного капитала, но и крупного бизнеса и государства.

«Либерум навитас» уже предоставил отечественным кампаниям возможность полноценно использовать полностью российский сервис видеоконференцсвязи, технологию работы в виртуальных средах и средства миграции данных на отечественные мощности.

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Компания «Либерум навитас» – российский центр проектирования, строительства и эксплуатации ЦОДов и облачной инфраструктуры «под ключ». В состав команды «Либерум навитас» входя специалисты, имеющие более чем двадцатилетний опыт создания коммерческих публичных и частных ЦОДов на территории России и за ее пределами. Авторские методики и разработки «Либерум навитас» позволяют реализовывать масштабные инфраструктурные проекты в сжаты сроки.

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