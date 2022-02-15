Creditcall перешла на облачный контакт-центр Naumen для поддержки клиентов международной логистической компании

Creditcall перевела поддержку клиентов международной службы экспресс-доставки на обслуживание в Naumen Contact Center SaaS. C помощью инструментов облачной платформы операторы консультируют клиентов по статусу и срокам доставки грузов, уточняют условия отправки, адреса и график работы терминалов.

Стартовой точкой сотрудничества стал проект по исходящему обзвону 40 тыс. клиентов крупного российского банка. В настоящий момент благодаря облачной версии Naumen Contact Center автоматизирована работа 60 операторов Creditcall. Большая часть из них занята на обслуживании входящей линии поддержки крупнейшей международной логистической службы, остальные работают на исходящих обзвонах для клиентов из банковской сферы.

«С момента основания наш контакт-центр делал ставку на использование облачных решений для снижения финансовой нагрузки на бизнес, — сказал Алексей Сухов, директор по аналитике и ИТ в Creditcall. — Ранее мы использовали популярную облачную платформу иностранного производства, но нас не устраивала скорость реакции на запросы в поддержку. С переходом на Naumen мы имеем только положительный опыт: коммуникационная платформа работает стабильно, все обращения в техподдержку решаются профессионально и оперативно».

Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen, отметил: «Облачная версия Naumen Contact Center делает наши технологии более доступными, в том числе для клиентов из ключевых целевых сегментов. Creditcall не единственный аутсорсинговый контакт-центр, который воспользовался нашей платформой из облака на условиях подписки».