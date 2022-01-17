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Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» утвердил Энрике Фернандеса на позицию CEO группы

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает, что Совет директоров ПАО «М.Видео» сегодня принял решение о назначении СЕО (генеральным директором) группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандеса (Enrique Fernandez) с 18 января 2022 г.

Энрике Фернандес обладает почти 20-летним опытом работы на рынке потребительской электроники как в компаниях-производителях, так и в ритейле. С 2016 по 2020 гг. он возглавлял сначала «М.Видео», затем – группу «М.Видео-Эльдорадо». Фернандес продолжит реализацию стратегии OneRetail, анонсированной в феврале 2021 г., и сфокусируется на совершенствовании операционных процессов и высочайшем качестве сервисов, развивая человеческий капитал и укрепляя лидерские позиции Группы на рынке. Энрике Фернандес вступает в должность с 18 января 2022 г., он также останется членом Совета директоров ПАО «М.Видео».

Александр Изосимов остается миноритарным акционером компании и будет содействовать эффективной передаче полномочий в течение необходимого времени.

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