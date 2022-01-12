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Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Казахстане

Tele2, оператор мобильной связи, расширил список бесплатных услуг для абонентов, находящихся в Казахстане. Роумеры могут бесплатно звонить в Россию и Казахстан, отправлять SMS до 19 января 2022 г. включительно. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Tele2 также продлевает бесплатный дозвон на горячую линию МИД для помощи россиянам в Казахстане.

Клиенты Tele2 могут бесплатно звонить на номера России и Казахстана, принимать входящие вызовы, отправлять SMS до 19 января 2022 г. во время пребывания в стране. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.

Кроме того, Tele2 продлила своим клиентам возможность бесплатно звонить на открытую МИД горячую линию из России и Казахстана до 19 января 2022 г. Звонки на горячую линию бесплатны и не расходуют пакет минут вне зависимости от тарифного плана клиента.

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