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В колонках «Яндекса» появился эквалайзер

В «Яндекс.станции» и «Станции макс появился долгожданный эквалайзер. Теперь меломаны смогут настроить звук на свой вкус — например, чуть приглушить басы и усилить верхние частоты. Это легко сделать в настройках устройства в мобильном приложении «Яндекс». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Эквалайзер позволяет настроить частоты вручную или выбрать уже готовый вариант: например, поп, рок, электронику, металл или джаз. В приложении есть также популярные комбинации настроек — скажем, для вокала или просмотра фильмов. Настроить частоты вручную тоже не составит труда: достаточно увеличить или уменьшить их громкость. А иконки рядом с частотами подскажут, на каких инструментах они самые яркие.

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Эквалайзер в приложении «Яндекса»

Эквалайзер — очень ожидаемая для части аудитории функция. И сейчас, когда продажи колонок перевалили за два миллиона, таких людей среди наших пользователей стало заметно больше. И теперь у них есть возможность настроить звук так, как им нравится. Сегодня мы добавили эквалайзер в самые большие наши колонки, а позже сделаем и для маленьких.

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