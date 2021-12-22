Разделы

Техника
|

Merlion – официальный дистрибьютор Infinix

Компания Merlion сообщила CNews о подписании дистрибьюторского соглашения с Infinix Mobility.

Компания Infinix Mobility основана в 2013 г., входит в состав одного из крупнейших производителей смартфонов Transsion Holdings, занимающего на начало 2021 г. шестое место в мире. Целевая аудитория Infinix — это поколение Z, поэтому компания фокусируется на разработке самых передовых технологий и выпускает трендовые и доступные устройства.

В качестве официального дистрибьютора Infinix компания Merlion уже начала поставлять в Россию практически все новинки вендора, представленные на глобальном рынке. В частности, партнерам дистрибьютора доступны четыре семейства смартфонов Infinix: базовая серия Smart с простыми и надежными устройствами; серия Hot с запоминающимся дизайном, емким аккумулятором и характеристиками, достаточными для мобильного гейминга; серия Note с производительным железом и более строгим обликом по сравнению с серией Hot; флагманская серия Zero с выразительным внешним видом, производительной аппаратной начинкой и передовыми технологическими инновациями компании. Стоит отметить, что все смартфоны Infinix, включая топовые модели, отличаются демократичной ценой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

ИТ-подрядчик МВД не подписал контракт из-за ковида и был отлучен от госзакупок, хотя исхитрился поставить ПК

Xiaomi создала дешевый 4К-телевизор с приличной диагональю. Цена, видео

Ноутбуки и ПК Dell превращаются в «кирпичи» после обновления BIOS

Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

Россияне создали литиевые аккумуляторы, работающие при минус 50 градусах

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022