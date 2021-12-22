Merlion – официальный дистрибьютор Infinix

Компания Merlion сообщила CNews о подписании дистрибьюторского соглашения с Infinix Mobility.

Компания Infinix Mobility основана в 2013 г., входит в состав одного из крупнейших производителей смартфонов Transsion Holdings, занимающего на начало 2021 г. шестое место в мире. Целевая аудитория Infinix — это поколение Z, поэтому компания фокусируется на разработке самых передовых технологий и выпускает трендовые и доступные устройства.

В качестве официального дистрибьютора Infinix компания Merlion уже начала поставлять в Россию практически все новинки вендора, представленные на глобальном рынке. В частности, партнерам дистрибьютора доступны четыре семейства смартфонов Infinix: базовая серия Smart с простыми и надежными устройствами; серия Hot с запоминающимся дизайном, емким аккумулятором и характеристиками, достаточными для мобильного гейминга; серия Note с производительным железом и более строгим обликом по сравнению с серией Hot; флагманская серия Zero с выразительным внешним видом, производительной аппаратной начинкой и передовыми технологическими инновациями компании. Стоит отметить, что все смартфоны Infinix, включая топовые модели, отличаются демократичной ценой.