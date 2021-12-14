ИАА «Ура.ру» внедрило сервис StormWall для защиты от DDoS-атак

Информационно-аналитическое агентство «Ура.ру» внедрило решение StormWall по защите сайтов от DDoS-атак, чтобы обеспечить защиту своего онлайн-ресурса от DDoS-атак. Новый прокси-сервис StormWall будет фильтровать трафик новостного сайта, а также выявлять и отражать DDoS-атаки. С помощью решения StormWall информационное агентство планирует обеспечить постоянную доступность своего сайта для читателей.

Сайт «Ура.ру» посещают более 16 млн уникальных пользователей в месяц. Доступность сайта «Ура.ру» критически важна для бизнеса агентства. Если ресурс оказывается недоступен в течение какого-то времени, компания несет большие потери: при отсутствии отклика со стороны сайта поисковые компании понижают его приоритет при выдаче результатов поисковых запросов. Для информационного агентства было важно организовать надежную и стабильную защиту сайта от DDoS-атак, чтобы обеспечить его постоянную доступность.

Ранее информационное агентство «Ура.ру» уже использовало облачные сервисы одного из российских провайдеров защиты Anti-DDoS, однако после череды проблем и сбоев на стороне провайдера компания была вынуждена искать нового поставщика решений. В итоге новым провайдером стала компания StormWall. Переход от старого провайдера к новому занял около недели, причем все необходимые работы специалисты StormWall выполняли удаленно. В течение какого-то времени информационное агентство использовало прежний и новый сервисы, что позволило безболезненно откорректировать настройки подключения нового сервиса, не оставляя сайт без защиты.

Помимо решения по фильтрации трафика, информационное агентство внедрило сервис CDN и сервис автоматической генерации сертификатов HTTPS, разработанные StormWall. Агентство размещает в сети CDN статические элементы контента, что позволяет ускорить загрузку страниц для посетителей сайта. Возможность автоматической генерации сертификатов HTTPS помогает быстро подключать к интернету новые ресурсы, создаваемые в рамках многочисленных проектов медиакомпании. Кроме того, сервис автоматической генерации позволяет значительно ускорить получение сертификатов.

«При выборе Anti-DDoS решения нам в первую очередь важны стабильность и надежность защиты. При этом, мы хотим получить высокое качество сервиса по адекватной цене. Мы рады, что выбрали компанию StormWall в качестве провайдера решений защиты. С помощью сервисов StormWall мы успешно отражаем DDoS-атаки, а неполадки в работе сервиса устраняются быстро, не нанося ущерба нашему бизнесу», – отметил Сергей Архипов, руководитель ИТ-отдела «Ура.ру».