«билайн» дает скидку до 60% на тариф «Твое решение»

В «билайне» стартовала новая акция — в зависимости от региона подключения новые абоненты мобильного оператора могут подключить себе тариф «Твое решение» со скидкой до 60%. Действовать она будет в течение 12 месяцев с даты активации.

Такое предновогоднее предложение появится в мобильном приложении «билайна» в течение суток после активации SIM-карты — в разделе «Для вас» новым клиентам оператора подключение к тарифу «Твое решение» станет доступно по экстремально низкой цене. Скидка будет предоставляться все следующие 12 месяцев — активировать ее можно в течение двух недель с момента подключения к тарифу. Ну и, конечно, этим предложением можно воспользоваться при переносе своего номера от другого оператора в «билайн» в салонах продаж «желто-черных». Главное не забыть выбрать тариф «Твое решение».

При подключении тарифа со скидкой можно выбрать любые настройки тарифа — решение о том, сколько тратить гигабайт интернета, SMS или минут для разговора голосом остается за клиентом. Важно понимать, что при смене настроек скидка сохранится, но при выборе другого тарифа — отключится. И еще один момент — скидка предоставляется только на абонентскую плату по основным пакетам минут и интернета и не действует на дополнительные опции, подключенные в рамках тарифа «Твое решение». Через 12 месяцев скидка отключится автоматически, «билайн» обещает предупредить об этом заранее с помощью SMS.

Все подробности новой акции уже есть на сайте мобильного оператора — beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/tvoe-reshenie/