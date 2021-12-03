«Росэлектроника» представила новый разведывательно-сигнализационный комплекс

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил разведывательно-сигнализационный комплекс нового поколения. Устройство обнаруживает живую силу и наземную технику противника, оставаясь полностью незаметным.

Комплекс 1К144-Е представляет собой автономную малогабаритную систему, в состав которой входят сейсмоинфракрасные и сейсмомагнитометрические датчики размером около 20 сантиметров и весом 150-600 граммов, а также радиоретрансляторы, антенны и комплект устройств приема и отображения информации.

Комплекс не только обнаруживает объекты, но также определяет направление их движения, подсчитывает и классифицирует по типам: колесная техника, гусеничная техника или живая сила. Сейсмомагнитометрические датчики заглубляются в грунт, а сейсмоинфракрасные маскируются на местности и обеспечивают непрерывную работу от встроенных элементов питания в течение 30 суток. Данные передаются по радиоканалу на комплекс устройств приема и отображения информации, на мониторе которого оператор видит электронную карту местности и с обозначениями местоположения датчиков и обнаруженных объектов. Время установки датчиков с учетом их заглубления в грунт и маскировки не превышает 5 минут.

Решение разработано и выпускается концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»).

«Это передовое решение, способное выполнять скрытное дистанционное наблюдение за территорией. Аппаратура обнаруживает передвижение колесной техники в радиусе до 120 м, гусеничной техники – до 200 м, человека – до 30 м и передает информацию на удаленный командный пункт на расстояние до 35 км», – сказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.