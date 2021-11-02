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«Крок» открыла мультиотраслевой центр компетенций комплексного импортозамещения

«Крок» открыла мультиотраслевой центр компетенций комплексного импортозамещения, который станет «единым окном» для заказчиков, ориентированных на внедрение отечественных решений.

В настоящее время в «Крок» накоплен значительный проектный опыт и экспертиза в направлении импортортозамещения. В стратегическом портфеле компании сконцентрированы флагманские отечественные разработки для всех отраслей экономики. «Крок» сотрудничает с ведущими российскими производителями, затрагивающими класс решений от бизнес-приложений до вычислительных ресурсов. На основе данных разработок только за последние два года реализовано более 200 проектов, включающих в себя полный цикл импортозамещения: от аудита существующей инфраструктуры и поиска наиболее подходящих решений до внедрения и круглосуточной поддержки после завершения проекта. «Крок» накапливает и систематизирует опыт, формирует методологии и пробует разные подходы в решении задач с целью найти наиболее эффективные сценарии реализации проектов.

В результате трансформации «Крок» объединит лучший проектный опыт, глубокую отраслевую экспертизу и передовые отечественные разработки. Центр станет точкой входа для компаний с запросом на импортозамещение и сфокусируется на комплексном подходе в решении проблем заказчика. Разработает стратегию перехода на российское ПО и оборудование с безболезненной и бесшовной миграцией для ИТ-инфраструктуры. Поможет провести локальную замену компонентов архитектуры на отечественные аналоги либо полностью построит новый ИТ-ландшафт на российских программно-аппаратных комплексах.

«Для нас важно, чтобы траснформация бизнеса в рамках импортозамещения не только выполняла требования регуляторов, но и повышала эффективность работы. Отраслевая экспертиза, знание законодательства и понимание бизнес-процессов заказчика позволяют нам реализовывать самые сложные интеграционные проекты и решать нестандартные задачи во время перехода на российское ПО и оборудование. В созданном центре мы сосредоточены на комплексном сопровождении всех стадий импортозамещения – от разработки дорожной карты до технической поддержки установленных решений после завершения внедрения», – отметила Наталия Софронова, директор по решениям импортозамещения ИТ-компании «Крок».

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