Dr.Web поддерживает Windows 11

Dr.Web сообщил об обновлениях ряда продуктов, которые позволят пользоваться антивирусной защитой Dr.Web с ОС Windows 11.

Обновление вышло в день официального выхода новой версии Windows 11. Обновления получили модули для продуктов Dr.Web Security Space 12.0, Антивирус Dr.Web 12.0, Dr.Web Enterprise Security Suite 12.0 и 13.0 и в составе антивируса Dr.Web по подписке на базе Dr.Web AV-Desk 13.0. Также была актуализирована документация.

Обновление пройдет автоматически, однако потребует перезагрузки компьютеров.