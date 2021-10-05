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F+ data примет участие в конференции «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты»

F+ data примет участие в конференции «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты». F+ data – российский бренд, предлагающий отечественному рынку серверы, сетевое оборудование, СХД, коммутаторы и другие решения. Компания занимается локализацией производства оборудования на протяжении полутора лет. За это время компании создала собственную промышленную площадку, приобрела опыт решения различных вопросов, связанные с реализацией программы импортозамещения, например, таких как сертификация решений или убеждение заказчиков в конкурентоспособности выпускаемого оборудования.

Компания подчеркивает важность создания единого информационного поля и способов коммуникации отечественных производителей между собой, а также необходимость делиться опытом и сообща решать острые вопросы для ускорения цифровой трансформации. F+ data поддерживает проведение конференции «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» и выступает ее официальным партнером.

На этой площадке собираются разработчики, интеграторы и конечные заказчики – ведущие компании России и органы государственной власти. Здесь можно получить прямые ответы из первых уст о том, как развивается импортозамещение в госсекторе, какие сложности возникают у заказчиков при переходе на отечественные продукты и какую поддержку производители могут получить от государства. Кроме того, компания расскажет о своем пути: на конференции выступит представитель бренда F+ data Александр Чистяков, который представит актуальные линейки выпускаемой продукции и расскажет об их особенностях.

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