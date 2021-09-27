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Qameta Software стала золотым партнером Heisenbug, крупнейшей конференции по тестированию в России

IT-стартап Qameta Software, известный репортинг-фреймоворком с открытым исходным кодом Allure Report и системой управления качеством в DevOps-окружениях Allure TestOps, стал Золотым партнером конференции Heisenbug 2021 Moscow.

Необычное для стартапа соседство со Сбером, Райффайзен Банком, ВТБ и Ozon в списке золотых партнеров представитель компании объяснил стремлением быть ближе к инженерам-пользователям продуктов:

«Оставаться на связи с пользователями и наиболее активными представителями индустрии — залог правильного развития для любого продукта. На Heisenbug мы общаемся с тестировщиками и лидами, получаем живую обратную связь и немало идей для дальнейшего развития продуктов семейства Allure», — комментирует Руслан Ахметзянов, руководитель направления Developer Relations.

На конференции представители стартапа выступят с докладом, мастер-классом, проведут открытую дискуссию о возможностях участия в open source проектах и, конечно, с виртуальным стендом, на котором будет доступна technical preview облачной версии Allure TestOps. Конференция состоится 5-7 октября 2021 года в онлайн-формате.

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