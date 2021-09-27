МТС и факультет психологии МГУ обучат киберпсихологии и UX-дизайну

МТС организует проектные лаборатории UX-исследований в киберпсихологии в рамках летней психологической школы МГУ им. М. В. Ломоносова. Обучение в школе будет проходить в трех форматах: теоретические лекции, задача которых дать необходимую основу для освоения навыков UX-исследователя, воркшопы, на которых студенты смогут больше узнать об особенностях профессии, и проектная работа под руководством опытных UX-исследователей.

Команда МТС проведет проектные лаборатории, посвященные исследованию доверия потребителей электронных устройств искусственному интеллекту и исследованию возможностей голосовых ассистентов конструировать социальное взаимодействие и влиять на внутригрупповую координацию, а также серию образовательных интенсивов и воркшопов. Участники познакомятся с проектированием интерфейса на основе исследований пользовательского опыта и поведения, то есть с UX-дизайном.

«Психологи могут становиться UX-специалистами, потому что user experience – это не только дизайн, но и понимание тонкостей психологии восприятия, социальной и киберпсихологии, грамотное владение базовыми принципами экспериментальной психологии и психологических исследований в целом. Участие в школе может стать как отличным стартом для карьеры в UX, так и курсом повышения квалификации для опытных исследователей. Лучшим студентам МТС предложит пройти стажировку и в дальнейшем развивать карьеру в компании», – отметил преподаватель факультета психологии МГУ и начальник отдела маркетинговых и UX-исследований МТС Федор Винокуров.

Занятия пройдут с 3 по 7 ноября 2021 г. в пансионате МГУ «Красновидово». Отправить заявку можно до 30 сентября 2021 г. Стоимость организационного взноса участника школы для студентов, аспирантов и выпускников МГУ составит 10 тыс. руб., для участников из других вузов – 12 тыс. руб. В стоимость входит участие в учебной, научной и развлекательной программе, проживание, питание и проезд до школы и обратно. Выпускники психологической школы МГУ получают сертификаты о прохождении программы дополнительного образования.