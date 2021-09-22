Цифровая платформа «Принудительное исполнение» вошла в Реестр отечественного ПО

Цифровая платформа «Принудительное исполнение» (ЦППИ) была включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных под №11458.

Цифровая платформа «Принудительное исполнение» предназначена для электронного взаимодействия между органами исполнительной власти и ФССП России. Использование ЦППИ повышает сбор средств в бюджет региона, контролирует сроки и полноту переданных исполнительных документов, сокращает трудозатраты должностных лиц.

Внедрение этой цифровой платформы, считают разработчики, позволит сократить трудозатраты должностных лиц органов и организаций путем автоматизации формирования аналитической и статистической отчетности в электронном виде. Среди функциональных возможностей «Принудительного исполнения» отмечают ведение реестров исполнительных документов, а также обмен с информационными системами ФССП России, ГИС ГМП и Госпочты по актуальным форматам видов сведений ЕСМЭВ.

Включение продуктов Redsoft в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных допускает их использование в целях реализации политики импортозамещения в сфере информационных технологий госорганами и госкорпорациями страны.