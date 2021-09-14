CBRE автоматизировала регистрацию посетителей в бизнес-центрах

Для международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE, оператора полного цикла услуг в сфере управления объектами недвижимости был разработан и запущен в эксплуатацию терминал для регистрации посетителей. Идея бесконтактного получения пропуска без участия сотрудников ресепшен бизнес-центров была реализована компанией LETA.

Теперь посетители самостоятельно могут получить пропуск буквально за три минуты. Пользователь прикладывает паспорт к встроенному в терминал сканеру, и система распознавания от компании Smart Engines автоматически считывает ФИО пользователя и запрашивает наличие заявки на данного посетителя. После положительного ответа терминал выдает карту-пропуск для прохода в здание.

«Сотрудничество с компанией LETA позволило нам реализовать новый удобный сервис. Скорость получения готового пропуска в терминале создает комфортные и безопасные (что крайне важно сегодня) условия для посетителей бизнес-центров, а сотрудники ресепшен получают возможность уделять больше внимания посетителям, вместо поиска бумажных заявок и оформления пропусков», – отметила Наталья Афанасова, директор отдела управления недвижимостью CBRE.

«Для адаптации нашего аппаратно-программного комплекса под поставленную задачу был модернизирован сканер паспорта и проведена интеграция с системой регистрации заявок на посетителей. В дальнейшем планируем развивать и совершенствовать терминальные решения саморегистрации посетителей для офисных центров, жилых комплексов, государственных и медицинских учреждений», – сказал Алексей Бугров, генеральный директор компании LETA.