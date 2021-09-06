Mail.ru Group открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, алгоритмам и структурам данных и администрированию Linux

Mail.ru Group запускает три бесплатных онлайн-программы для студентов магистратуры и старших курсов бакалавриата и специалитета. Студенты московских вузов смогут освоить азы профессий аналитика данных, научиться работать с алгоритмами и структурами данных или ориентироваться в среде Linux на уровне базового администрирования.

Новые курсы Mail.ru Group – практикоориентированные. Студенты получат навыки, необходимые для начала карьеры в выбранной профессии, и научатся применять их в бизнес-процессах. Преподавать на курсах будут специалисты, работающие в разных проектах экосистемы VK. Лучшие выпускники получат возможность стать частью команды экосистемы.

Занятия можно совмещать с учебой в вузе. Они будут проходить онлайн в вечернее время один-два раза в неделю.

Чтобы поступить на курсы, необходимо пройти тестирование. Абитуриентам курса по аналитике данных понадобятся базовые знания Python, SQL, математической статистики и теории вероятности. Вступительный тест для абитуриентов курса по алгоритмам и структурам данных будет содержать вопросы на логику. А желающим поступить на курс по базовому администрированию Linux нужно быть знакомыми с этой операционной системой и подтвердить, что претендент получает техническое образование.